MEB, 9 ve 10. sınıflar için 19 kitaplık bireysel öğrenme setini erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, öğrenmenin sürekliliğini desteklemek ve öğrencilerin bireysel öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan "Bireysel Öğrenme Etkinlikleri" kitaplarını erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen "Bireysel Öğrenme Etkinlikleri" kitapları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle hazırlandı.

"Bireysel Öğrenme Etkinlikleri" kitapları, 9 ve 10. sınıf düzeyinde 10 farklı branşı kapsıyor ve toplam 19 kitaptan oluşuyor.

Öğrencilerin öğretim programlarında yer alan temel öğrenme çıktılarına ulaşmalarını destekleyen kaynaklar, öğrencilere kendi hızlarında çalışma imkanı sunarak bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, öğrenme süreçlerini yönetmelerine katkı sağlıyor.

Öğrenmenin sürekliliğine destek

Kitaplar, doğal afet, hastalık gibi nedenlerle okula devam edilemeyen dönemlerde öğrencilerin öğrenme süreçlerini sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla tasarlandı. Öğrenme eksikliklerinin giderilmesini, edinilen bilgi ve becerilerin geliştirilmesini destekleyen içerikler, öğrencilerin farklı koşullarda ortaya çıkan öğrenme ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Kitaplardan, zorunlu devamsızlıkların yanı sıra tatil dönüşlerinde önceki öğrenmeleri gözden geçirmek, okul değişikliği sonrasında ihtiyaç duyulan konularda çalışmak ve öğrenilenleri pekiştirmek amacıyla da yararlanılabiliyor.

Böylece kaynaklar, hem öğrenme kayıplarının telafisine hem de öğrenme sürecinin zenginleştirilmesine destek oluyor.

Kitap içerikleri, "Hazırlanıyorum, İlişkilendiriyorum, Uygulayarak Öğreniyorum, Değerlendiriyorum, Öğrendiklerim" olmak üzere öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini planlamalarını, sürdürmelerini ve değerlendirmelerini destekleyen beş aşamada sunuluyor.

"Hazırlanıyorum" aşaması, öğrencilere ön bilgilerini hatırlamaları ve yeni öğrenmelere hazırlanmalarına yardımcı olurken, "İlişkilendiriyorum" aşaması bilgilerin günlük yaşamla bağlantısının kurulmasını ve anlamlandırılmasını destekliyor.

"Uygulayarak Öğreniyorum" aşaması, etkinlikler aracılığıyla bilgilerin kullanılmasına ve becerilerin geliştirilmesine imkan tanıyor. "Değerlendiriyorum" aşamasında öğrenciler kendi öğrenmelerini gözden geçirerek desteğe ihtiyaç duydukları alanı belirleyebiliyor. Son aşama olan "Öğrendiklerim" ise konunun temel noktalarını bir araya getirerek öğrenilenlerin gözden geçirilmesini ve pekiştirilmesini sağlıyor.

Bu yapı, öğrencileri öğrenme sürecine etkin biçimde katılmaya, merak etmeye ve kendi güçlü yönlerini keşfetmeye teşvik ediyor. Bölüm sonlarında yer alan geri bildirimler ise öğrencilerin gelişimlerini izlemelerine ve sonraki çalışmalarına yön vermelerine yardımcı oluyor.

"Bireysel Öğrenme Etkinlikleri" kitapları, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu ve OGM Materyal üzerinden öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Kitaplarda yer alan etkinlikler ayrıca MEBİ platformunda ilgili sınıf ve ders alanlarına yüklenerek erişime açıldı.

Öğrenciler, öğrenme ihtiyaçlarına uygun etkinliklere platform üzerinden ulaşarak bireysel çalışmalarını sürdürebiliyor.

"Bireysel Öğrenme Etkinlikleri" kitaplarına "https://ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.