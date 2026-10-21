MEB aile eğitim bülteninin ekim sayısını okul öncesi eğitime odakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MEB aile eğitim bülteninin ekim sayısını okul öncesi eğitime odakladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Aile Eğitim Bülteni'nin ekim sayısını 'Maarif Yolculuğunda Okul Öncesi Eğitim' temasıyla yayımladı. Bülten, okul öncesi eğitimdeki çocukların ailelerine gelişim sürecine katılım ve çocuklarını destekleme konusunda rehberlik ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin ekim sayısı "Maarif Yolculuğunda Okul Öncesi Eğitim" temasıyla erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ailelerin eğitim sürecindeki rolünün güçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor.

Bültenle, okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan anne babalara farklı temalar üzerinden rehberlik sunuluyor.

Aile bültenleri, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırıyor, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuyor. Böylece aileler, eğitim sürecinin etkin paydaşı haline geliyor.

Ekim ayı aile eğitim bülteni, "Maarif Yolculuğunda Okul Öncesi Eğitim" temasıyla hazırlandı. Bültende, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki yeri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul öncesi eğitim yaklaşımı ve çocukların okulda yaşayacağı öğrenme deneyimleri ele alındı.

Bültende, her çocuğun ilgi alanları, deneyimleri, öğrenme hızı ve ihtiyaçlarının farklı olduğuna işaret edilerek, eğitim sürecinin bu farklılıklar gözetilerek düzenlendiği vurgulandı.

"Çocukların ihtiyaç duyduğu durumlarda farklı materyaller, açıklamalar ve ek zamanla desteklenmesi, hazır olduğu alanlarda ise yeni sorular ve daha kapsamlı deneyimlerle öğrenmesini ilerletmesi sağlanır." ifadesine yer verilen bültende, ailelerin paylaşacağı gözlemlerin de öğretmenin çocuğu daha yakından tanımasına ve uygun öğrenme fırsatları sunmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Bültende, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuğun gelişim ve öğrenme sürecinin okulda yaşadıklarıyla sınırlı olmadığı, ailelerin de bu sürecin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Öte yandan bültende, aileleri eğitim sürecinin aktif paydaşı haline getirmek ve çocukların gelişimini evde de desteklemek amacıyla Aile Eğitimi ve Katılımı Çalışmaları, Evde Oyun Rehberi ve Ailemle Okul Yolu Programı'na yer verildi.

Kaynak: AA
MEB Temel Eğitim Genel MüdürlüğüEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:41:11. #.0.2#
SON DAKİKA: MEB aile eğitim bülteninin ekim sayısını okul öncesi eğitime odakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei