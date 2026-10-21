MEB aile eğitim bülteninin ekim sayısını okul öncesi eğitime odakladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin ekim sayısı "Maarif Yolculuğunda Okul Öncesi Eğitim" temasıyla erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ailelerin eğitim sürecindeki rolünün güçlendirilmesi ve sürece aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla her ay "Aile Eğitim Bülteni" hazırlanıyor.

Bültenle, okul öncesi eğitime devam eden çocukları olan anne babalara farklı temalar üzerinden rehberlik sunuluyor.

Aile bültenleri, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırıyor, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuyor. Böylece aileler, eğitim sürecinin etkin paydaşı haline geliyor.

Ekim ayı aile eğitim bülteni, "Maarif Yolculuğunda Okul Öncesi Eğitim" temasıyla hazırlandı. Bültende, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki yeri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul öncesi eğitim yaklaşımı ve çocukların okulda yaşayacağı öğrenme deneyimleri ele alındı.

Bültende, her çocuğun ilgi alanları, deneyimleri, öğrenme hızı ve ihtiyaçlarının farklı olduğuna işaret edilerek, eğitim sürecinin bu farklılıklar gözetilerek düzenlendiği vurgulandı.

"Çocukların ihtiyaç duyduğu durumlarda farklı materyaller, açıklamalar ve ek zamanla desteklenmesi, hazır olduğu alanlarda ise yeni sorular ve daha kapsamlı deneyimlerle öğrenmesini ilerletmesi sağlanır." ifadesine yer verilen bültende, ailelerin paylaşacağı gözlemlerin de öğretmenin çocuğu daha yakından tanımasına ve uygun öğrenme fırsatları sunmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Bültende, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuğun gelişim ve öğrenme sürecinin okulda yaşadıklarıyla sınırlı olmadığı, ailelerin de bu sürecin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Öte yandan bültende, aileleri eğitim sürecinin aktif paydaşı haline getirmek ve çocukların gelişimini evde de desteklemek amacıyla Aile Eğitimi ve Katılımı Çalışmaları, Evde Oyun Rehberi ve Ailemle Okul Yolu Programı'na yer verildi.