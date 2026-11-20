Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Anadolu'nun kültürel mirasını öğrencilere tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği "Dijital Anadolu Medeniyetleri Ansiklopedisi" kapsamında 100 kavrama yönelik hazırlanan 800 dakikalık eğitsel video içeriğini dijital eğitim platformları üzerinden kullanıcıların erişimine sunacak.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere Bakanlığa ait dijital eğitim platformlarının içerik bakımından zenginleştirilmesi ve öğretim programlarıyla uyumlu, nitelikli dijital eğitim içeriklerinin öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Anadolu'nun zengin kültürel mirasını dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaştırmak, Anadolu medeniyetlerinin insanlık tarihine katkılarını görünür kılmak ve kültürel sürekliliğin gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek amacıyla "Dijital Anadolu Medeniyetleri Ansiklopedisi" çalışması hayata geçirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında yer alan kavramlarla ilişkilendirilen çalışma kapsamında ilk aşamada 100 kavram ele alındı.

Çalışmanın devamı niteliğinde, ortaokul ve lise öğretim programlarıyla ilişkili ilave 100 kavrama yönelik 800 dakikalık eğitsel video içerik alımı gerçekleştirildi.

Türkçe ve İngilizce hazırlandı

Her biri 8 dakika uzunluğunda olan ve belgesel anlatım tarzında hazırlanan eğitsel videolar, üç boyutlu animasyonlar, hareketli grafikler ve gerçek çekimlerle desteklendi.

Öğrencilerin tarihsel ve kültürel kavramları, görsel ve işitsel yöntemlerle öğrenmelerine katkı sağlaması amaçlanan içerikler, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle hazırlandı. Videolara her iki dilde de altyazı desteği sağlandı.

Hazırlanan içerikler, EBA, TRT EBA ve Bakanlığa ait diğer dijital eğitim platformları aracılığıyla öğrenci, öğretmen ve velilere sunulacak.

Çalışmayla, Anadolu medeniyetlerinin kültürel mirasının tanıtılması, tarihsel ve kültürel kavramların daha anlaşılır hale getirilmesi ve dijital eğitim içeriklerinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.