MEB, Antalya'daki Türkiye İklim Okulu için 20 Ekim 2026'ya kadar öneri bekliyor - Son Dakika
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MEB, Antalya'daki Türkiye İklim Okulu için 20 Ekim 2026'ya kadar öneri bekliyor

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MEB, Antalya\'daki Türkiye İklim Okulu için 20 Ekim 2026\'ya kadar öneri bekliyor
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MEB, COP31 kapsamında Antalya'da oluşturulacak Türkiye İklim Okulu'nda iklim eğitimi ve sürdürülebilir yaşama ilişkin iyi uygulamaların paylaşılacağını bildirdi. Okul, öğrenci, öğretmen ve velileri uzmanlarla buluşturacak; katkı önerileri 20 Ekim 2026'ya kadar alınacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, COP31 kapsamında Antalya'da oluşturulacak "Türkiye İklim Okulu"nun iklim eğitimi ve sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmaların, iyi uygulamaların ve farklı deneyimlerin paylaşılacağı bir buluşma, öğrenme ve iş birliği platformu olacağını bildirdi. Açıklamada, okulun programına katkı sunmak isteyen kurum ve kuruluşların etkinlik ve iş birliği önerilerini iletebileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge'de oluşturulacak "Türkiye İklim Okulu"na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Klasik bir sergi alanının ötesinde 'yaşayan bir okul' anlayışıyla kurgulanacak alan, ziyaretçilere eğitim ve iklim ilişkisini doğrudan deneyimleme imkanı sunacak.

Konferans süresince iklim eğitimi ve sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmaların, iyi uygulamaların ve farklı deneyimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılacağı okul; aynı zamanda öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ulusal ve uluslararası temsilciler, uzmanlar ve ziyaretçilerle bir araya getiren bir buluşma, öğrenme ve iş birliği platformu olarak faaliyet gösterecek. Alanda iklim ve çevre farkındalığını geliştirmeye yönelik uygulamalı ve etkileşimli etkinliklere de yer verilecek.

TÜRKİYE İKLİM OKULU İÇİN PAYDAŞLARIN ÖNERİLERİ ALINACAK

Türkiye İklim Okulu'nun programının oluşturulması kapsamında farklı kurum ve kuruluşların katkı ve iş birliği önerileri de alınacak.

Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri, özel öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör kuruluşları ve meslek kuruluşları; programda değerlendirilmek üzere etkinlik, iş birliği ve organizasyonel katkı önerilerini sunabilecek.

Başvurular kapsamında iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama ve projelerin tanıtılmasına, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmesine ve Bakanlık veya diğer paydaşlarla ortak etkinlikler gerçekleştirilmesine ilişkin öneriler 20 Ekim 2026 tarihine kadar iletilebilecek."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MEB, Antalya'daki Türkiye İklim Okulu için 20 Ekim 2026'ya kadar öneri bekliyor - Son Dakika
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