MEB’den İhtisaslaşma Adımı - Son Dakika
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MEB’den İhtisaslaşma Adımı

MEB’den İhtisaslaşma Adımı

MEB, denizcilik, tarım, ticaret ve turizm alanlarında 494 okulu ihtisaslaştırdı.

11.11.2024 11:16
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "denizcilik", "tarım", "ticaret" ve "turizm" alanlarında eğitim veren 494 ortaöğretim kurumunun eğitim ortamları yeniden düzenlenerek, "ihtisaslaşmış okullar" kapsamına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bakanlık, "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ndeki, istihdamın kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere 4 yeni okul modelinin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının değişen ve dönüşen dünyaya entegre olması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla 1200 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ilgili alan ve dallarda ihtisaslaşmasına yönelik düzenlemeler başlatıldı.

Daha önce meslek lisesi adıyla "denizcilik", "tarım", "ticaret" ve "turizm" alanlarında eğitim öğretimine devam eden okulların eğitim ortamları bu alanlara özgü yeniden düzenlendi.

494 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ihtisaslaştırıldı

Bakanlıkça, bugüne kadar denizcilik veya gemi yapımı alanlarındaki 31, tarım alanındaki 35 okul ile "ticaret meslek lisesi" adıyla "bilişim teknolojileri", "büro yönetimi ve yönetici asistanlığı", "muhasebe ve finansman", "pazarlama ve perakende" ve "ulaştırma hizmetleri" alanlarında eğitim veren ticaret alanlarının bulunduğu 291 okul, "ihtisaslaşmış okullar" kapsamına alındı.

Ayrıca "konaklama ve seyahat hizmetleri" ile "yiyecek içecek hizmetleri" alanının birlikte bulunduğu "otelcilik ve turizm meslek lisesi" kapsamındaki 137 okul da yeni sisteme dahil edildi ve "ihtisaslaşmış" mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı 494'e ulaştı.

"İhtisaslaşma" kapsamına alınan 4 alandaki bu okullar artık, "Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi", "Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi", "Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ve "Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" şeklindeki yeni isimleriyle eğitim öğretime devam edecek.

İhtisaslaşmış mesleki ve teknik Anadolu liseleri belirlenirken, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ndeki değişiklikle tanımlanan "ihtisas mesleki ve teknik Anadolu Lisesi" açma kriterleri dikkate alındı.

Bu kapsamda, yeni okullar, "ihtisas mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alanın öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye ve laboratuvar donanımı ve hitap ettiği sektörler bakımından birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyici meslek alanlarının birlikte uygulanması ve okulun, eğitimi yapılan meslek alanlarıyla ilişkili sektörün yoğun olduğu bölgelerde yer alması" kriterleri doğrultusunda belirlendi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Denizcilik, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Turizm, Tarım, Son Dakika

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