MEB’den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu - Son Dakika
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MEB’den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu

22.06.2026 10:32
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2026 yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurusu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, duyuru kapsamında öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihlerinde mazeretlerini belgeleriyle sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiye, "https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yaz-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu/icerik/1736" web adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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