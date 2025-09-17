İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor
17.09.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş dünyasının mesleki eğitimle ilgili şikayetlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB'in geliştirdiği "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri", ortaokul ile lise öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilmelerine imkan sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri" geliştirildi.
Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.

Dijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak. Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.

EĞİTİMLE İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ İLİŞKİYE KATKI SAĞLAYACAK

Envanterler sayesinde öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha doğru yönlendirilmesi, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak.

"Mesleki İlgi Envanteri", bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor.

YOL GÖSTERİCİ OLACAK

"Mesleki Beceri Envanteri" ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı. Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

AMAÇ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek.Bu sayede öğrenciler okul dönemlerinin yanı sıra yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Rehber, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL’lik bilgisayarım kayıp Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp
Trump’tan İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
Karar onaylandı İspanya, İsrail’in Eurovision’a katılması durumunda yarışmayı boykot edecek Karar onaylandı! İspanya, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda yarışmayı boykot edecek
İsrail’in Gazze saldırısı sonrası Hamas’tan açıklama geldi ABD’yi işaret ettiler İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler
Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı
Tarihi surların altında bulunan cesedin kimliği belli oldu Tarihi surların altında bulunan cesedin kimliği belli oldu

14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
14:28
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’i çıldırtacak sözler Her cümlesi ayrı olay
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i çıldırtacak sözler! Her cümlesi ayrı olay
14:21
Netanyahu’nun Şara’nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
14:09
Benfica ile anlaşan Mourinho’nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
13:26
Yer: Diyarbakır Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
12:53
Netanyahu istedi Mesut Yılmaz, Erdoğan’dan çekinip vermedi İşte o Siloam Yazıtı’nın önemi
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 15:30:35. #7.12#
SON DAKİKA: İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.