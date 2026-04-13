MEB İMES Uygulamasına Sendikadan Boykot

13.04.2026 12:59
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde uygulamaya koyduğu MEB İMES sistemine sert tepki gösterdi. Öğretmenlerin ağır iş yükü ve uygulamanın pratikteki zorluklarına vurgu yaparak, veri girişi yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) MEB İMES uygulaması, mesleki eğitimdeki teknik öğretmenler ile sendikaları karşı karşıya getirdi. Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akça, koordinatör öğretmenlerin sanayi işletmelerinde kare kodla anlık takibini öngören uygulamaya sert tepki göstererek, sisteme veri girişi yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Sendika, mesleki eğitim merkezlerinde ve meslek liselerinde görev yapan teknik öğretmenlerin ağır iş yüküne ve imkansızlıklara dikkat çekti. 'Denetim adı altında öğretmene gözetim kabul edilemez' diyerek uygulamanın mevcut haliyle kullanılamayacağını ilan etti. Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla işletmeleri ziyaret ettiği, bakanlığın ise altyapı eksiklikleri nedeniyle takip peşinde olduğu eleştirildi.

Uygulamanın pratikteki zorluklarına da değinilen açıklamada, sanayi şartlarında kare kod okutmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu savunuldu. Sendika, bir öğretmenin haftada 30 ile 70 işletmeyi gezmesinin fiziksel olarak imkansız olduğunu ve bunun anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Eğitim Bir-Sen'in teknik öğretmenlere yönelik ifadeleri kınandı ve özür dilenmesi istendi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası, uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı ve mobbing niteliğinde olduğunu belirterek, tüm üyelerine veri girişi yapmamaları ve zümre kararlarını uygulamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
