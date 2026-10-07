MEB\'in 30 ilde başlattığı iklim çalıştayına Konya\'da 14 liseden 70 öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 30 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Konya ayağı, 14 farklı liseden 70 öğrenci ile 20 uzman moderatörün katılımıyla gerçekleştirildi.

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından Ulusal Gençlik İklim Çalıştayları yapılıyor.

30 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen çalıştayların Konya programı, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

" Tarım, Gıda Sistemleri ve İklim Değişikliği" ana temasıyla gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu, çalıştay kapsamında öğrencilerin, iklim değişikliğinin tarım ve gıda sistemleri üzerindeki etkilerini farklı boyutlarıyla ele aldığını ve bu konudaki problemlere çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.

Çalıştayın Antalya'da gerçekleşecek olan COP31 zirvesine hazırlık olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Burada gençlerimizin iklim sorunları, gıda sistemleri sorunları, tarım sorunları ile ilgili problem çözüm önerilerini bir rapor haline getirerek Genel Müdürlüğümüze sunacağız. Genel Müdürlüğümüz de 30 ilden gelen bütün raporları birleştirerek COP31 zirvesinde uluslararası düzeyde iklim sorunlarının çözülmesine ilişkin raporunu sunmuş olacak. Biz de Konya olarak bu sürece katkıda bulunmaktan dolayı mutlu, huzurlu ve gururluyuz. Gençlerimize bu noktada güveniyoruz." diye konuştu.

Let's Do It Türkiye temsilcisi Mehmet Yıldırım Gündüz de COP31'de sunulacak Ulusal Gençlik Katkı Beyannamesi'nin hazırlanmasında raportör olarak görev aldıklarını ve bu nedenle hazırlık aşamasında Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı çalıştaylarında da sahada olduklarını söyledi.

Çalıştayın, gençlerin fikirlerini alma ve gençleri sürece dahil etme açısından önemli olduğunu belirten Gündüz, "Konya, Niğde ve Şanlıurfa'nın tematik konusu tarım, gıda sistemleri ve iklim değişikliği. 14 okuldan gelen 70 öğrencimiz bugün burada tarım, gıda sistemleri ve iklim değişikliği konularında bir fikir beyan ediyorlar." ifadesini kullandı.

Gençlerin görüş ve önerilerinin etkin biçimde ortaya konulacağı çalıştay sonucunda hazırlanacak raporun, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katkı sunması ve COP31 sürecinde gençlerin sesinin karar alma mekanizmalarına yansıtılmasına destek olması hedefleniyor.