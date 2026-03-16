MEB'in hazırladığı "Şüheda 1915" tiyatro oyunu 18 Mart'ta sahnelenecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB'in hazırladığı "Şüheda 1915" tiyatro oyunu 18 Mart'ta sahnelenecek

16.03.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Şüheda 1915" tiyatro oyunu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Şüheda 1915" tiyatro oyunu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda sanatın eğitici ve birleştirici gücünü kullanmak amacıyla Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde "Şüheda 1915" adlı tiyatro oyunu hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği eser, 18 Mart'ta yaklaşık 500 kişilik kadrosuyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Tekin'in de katılması bekleniyor.

Oyunda Türk milletinin en ağır şartlar altında vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi'nin destansı hikayesi konu alınıyor.

Zaferin aynı siperlerde omuz omuza şehadete yürüyen ecdadın kanıyla yazılmış milli birlik ve beraberlik destanı olduğu anlatılan "Şüheda 1915"te, vatan savunması söz konusu olduğunda Osmanlı İmparatorluğu sancağı altında din, dil, ırk gözetmeksizin, dört bir yandan milletin bir araya gelerek yedi düvele karşı ortaya koyduğu "bir olma" iradesi canlandırılıyor.

Türk Telekom'un desteğiyle hazırlanan oyunda birçok usta tiyatro sanatçısının yanı sıra Maarif Tiyatrosu, Maarif Orkestraları, Maarif Koroları ve Maarif Halk Dansları Topluluklarındaki öğretmenler, sahne önü ve sahne gerisindeki süreçlerin tamamında etkin biçimde görev alıyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Etkinlik, 18 Mart, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'in hazırladığı 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu 18 Mart'ta sahnelenecek - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:51:51. #.0.5#
SON DAKİKA: MEB'in hazırladığı "Şüheda 1915" tiyatro oyunu 18 Mart'ta sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.