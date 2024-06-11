MEB, Kadrolu Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Atama Sonuçlarını Açıkladı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, MEBBİS hesabından veya e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

MEB kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını www.personel.meb.gov.tr adresinden açıkladı.

Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran 2024 tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler. Öğretmenler, sonuçları MEBBİS hesabı ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.