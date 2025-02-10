MEB, LGS Hazırlık İçin Yeni Örnek Soru Kitapçıklarını Yayınladı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoların erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı. İkinci örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı. İkinci örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90 oldu.

DERS KİTAPLARI REHBER ALINDI

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve benzeri bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.