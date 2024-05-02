MEB, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması İçin Kılavuz Yayımladı - Son Dakika
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MEB, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması İçin Kılavuz Yayımladı

MEB, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması İçin Kılavuz Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması için kılavuz yayımladı. Adayların başvuru yapabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Başvurular elektronik ortamda yapılacak ve atamalar tercihler dikkate alınarak belirlenecektir. Atama sonuçları Bakanlık tarafından ilan edilecektir.

02.05.2024 23:45
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adayların başvuru yapabilmeleri için okul ve kurumlarda memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmış olmaları, adaylık süresi dahil en az 4 yıl öğretmenlik yapmaları, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacakların ise zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmaları gerekiyor.

Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dahil en az 4 yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması halinde ilk atama yoluyla karşılanabilecek.

Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacak.

Başvurular elektronik ortamda yapılacak

Başvurular, 3-6 Mayıs tarihlerinde, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunanlar elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e-Personel modülünden kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden, "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü", "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri"nden mezun olanlar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecek.

Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın resmi internet adresinden ilan edilecek.

Duyurulan kontenjanlar atama aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile sektör arasında imzalanan protokollerle ilişkilendirilen ve protokollerinde, "Protokol Yürütme Kurulu (PYK)" ve merkezde "Protokol Danışma Kurulu (PDK)" oluşturulması hüküm altına alınmış proje okullarına öğretmen atamaları ulusal ve uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Başvurular 7 Mayıs'ta İl Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Kaynak: AA

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