Yeni Eğitim Modeli İçin Ölçme Araçları Yayımlandı - Son Dakika
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Yeni Eğitim Modeli İçin Ölçme Araçları Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan örnek ölçme araçlarını yayımladı. Yeni müfredatta tanılayıcı, geliştirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri kullanılarak öğrenci performansını ölçmek ve geliştirmek amacıyla çeşitli araçlar önerildi.

11.09.2024 13:48
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan ve bu yıl uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun örnek ölçme araçları, "odsgm.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Yeni müfredattaki ölçme değerlendirme uygulamalarında tanılayıcı, geliştirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri geliştirilerek yeni bir düzen sağlandı.

Ayrıca yeni müfredata ilişkin ölçme ve değerlendirme yaklaşımına göre öğretmenlere ödevler, projeler, performans görevleri, öğrenci portfolyoları, sunumlar, kontrol listeleri, sınavlar, gözlem ve görüşme formları, öğrenci anketleri, rol yapma, grup çalışması, ölçekler, mezun anketleri, sınıf içi tartışmalar, öz/akran/grup değerlendirmeleri ve yansıtma yazıları gibi kanıtları öğrenci performansını ölçmek ve geliştirmek amacıyla kullanmaları önerildi.

Böylece yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme yaklaşımı ile örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilip uygulanması önem kazandı.

Öz ve akran değerlendirme formları hazırlandı

MEB'in bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yayımladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun ölçme araçlarında müfredatta tanımlanan öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alındı. Ölçme araçlarında öğrenme çıktıları ile süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanıldı.

Bu kapsamda çalışma kağıtları, açık uçlu sorular, performans görevleri gibi örnekler sunuldu. Ayrıca, ölçülmek istenen becerilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek dereceli puanlama anahtarı ve öğrencilerin hem kendilerini hem akranlarını değerlendirmelerine yönelik öz ve akran değerlendirme formları da hazırlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Eğitim Modeli İçin Ölçme Araçları Yayımlandı - Son Dakika

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