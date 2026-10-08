MEB ve Sıfır Atık Vakfı'nın SAS2027 yarışmasına başvurular 15 Ocak 2027'de bitiyor - Son Dakika
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MEB ve Sıfır Atık Vakfı'nın SAS2027 yarışmasına başvurular 15 Ocak 2027'de bitiyor

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MEB ve Sıfır Atık Vakfı\'nın SAS2027 yarışmasına başvurular 15 Ocak 2027\'de bitiyor
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, SAS2027 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nı üç kategoride düzenleyecek. Başvurular 15 Ocak 2027'ye kadar alınacak; yarışmaya yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler ve okullar katılabilecek.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "SAS2027 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması" düzenlenecek. Üç farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular, 15 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek.

"SAS2027 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması" ile öğrencilerin sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmaları, çevre sorunlarına yönelik özgün ve yenilikçi çözümler geliştirmeleri hedefleniyor.

Yarışmayla öğrencilerin atıkları geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirmeleri, çevre ve sürdürülebilirlik temalı özgün tasarımlar ortaya koymaları ve okullarda doğayla bütünleşen sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaları teşvik edilecek.

YARIŞMA ÜÇ FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Yarışma, "Atıktan Sanata", "Görsel Tasarım" ve "Yaşayan Okul Bahçeleri" olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Başvurular, 15 Ocak 2027 tarihine kadar yapılabilecek.

"Atıktan Sanata Kategorisi"ne yurt içindeki okullarda öğrenim gören tüm kademelerdeki öğrenciler katılabilecek. Bu kategoride öğrencilerin atıkları yeniden değerlendirerek özgün sanatsal çalışmalar ortaya koymaları amaçlanıyor.

"Görsel Tasarım Kategorisi", yurt içi ve yurt dışındaki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olacak. Öğrenciler, çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki düşüncelerini özgün görsel çalışmalarla ifade edebilecek.

"Yaşayan Okul Bahçeleri Kategorisi"ne ise yurt içi ve yurt dışındaki okullar kurumsal olarak katılabilecek. Bu kategoride okulların doğayla bütünleşen, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir uygulamalar geliştirmeleri teşvik edilecek.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER VE OKULLAR DA KATILABİLECEK

Türkçe ve İngilizce olarak yürütülecek yarışma; resmi ve özel okulların yanı sıra yurt dışındaki eğitim temsilcilikleri, Türkiye Maarif Vakfı ve kardeş okullar aracılığıyla uluslararası katılıma da açılacak.

Böylece Türkiye'deki iyi uygulamaların farklı ülkelerdeki öğrenciler ve okullarla buluşturulması, çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MEB ve Sıfır Atık Vakfı'nın SAS2027 yarışmasına başvurular 15 Ocak 2027'de bitiyor - Son Dakika
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