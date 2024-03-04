Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Yürüyen Merdiven Kazası: 3 Yaralı

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin aniden ters yönde hareket etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy'de metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.
O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T, Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta yoğunluk oluştu.
Teknik ekip, merdivenlerin tamiri için çalışma başlattı.
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