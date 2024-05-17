Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende meydana gelen arıza henüz giderilemedi. Görevliler, giriş ve çıkışları kontrol altına almak için şeritler kurarak vatandaşlara diğer üst geçidi kullanmaları uyarısında bulunuyor.

17.05.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar, yoğunluktan giriş ve çıkışlarda zorlanıyor.

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, istasyona doğru yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende dün meydana gelen arıza henüz giderilemedi.

Duraktan çıkışı sağlayan ve aşağı yönde hareket eden merdivenler çalışmaya devam ederken, ortadaki sabit merdivende de zaman zaman tıkanmalar oluyor.

Görevliler durağa kurdukları şeritlerle giriş, çıkışları kontrol altına almaya çalışıyor.

Durağa çıkışta ve girişte uzun kuyrukların olduğu alandaki görevliler, vatandaşlara diğer üst geçidi kullanmaları uyarısında bulunuyor.

Yürüyen merdivenin arızalı olduğundan yoğunluk yaşandığı ve vatandaşların üst geçit girişini kullanmaları gerektiğine ilişkin anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA

Mecidiyeköy, İstanbul, Ulaşım, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement