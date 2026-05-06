Mecidiyeköy Semt Pazarında Anka'ya Dert Yanan Vatandaşlar: "Türkiye İyi Yönetilmiyor, Her Şeyi Bahane Ediyorlar.

06.05.2026 02:42
Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İktidar sözcüleri zaman zaman tek haneli enflasyon hedeflerine kısa sürede ulaşılacağı vaadinde bulunurken çarşı pazarda vatandaşlar dertli. Mecidiyeköy semt pazarında vatandaşlara durumlarını soran ANKA ekibi enflasyonda düşüş beklentisinin olmadığını gözledi. Bir vatandaş sorunun yönetimden kaynaklandığını "Türkiye iyi yönetilmiyor. Her şeyi bahane ediyorlar. Ukrayna-Rusya savaşı oldu; orada enflasyon yüzde 15'ken bizde 70'e çıktı. Savaşan onlar; nasıl savaş orayı etkilemiyor da Türkiye'yi etkiliyor. Tuhafıma gidiyor. Şimdi de İran'ı bahane ettiler. Onlar savaşıyor, enflasyon bizde yükseliyor" sözleriyle dile getirdi. Bir vatandaş yarım kilo çilek alamamaktan yakınırken bir başkası, "Eskiden pazara gittim mi, '5 kilo ver, 3 kilo ver', ki bütçem bundan kötüydü. Şimdi 50 liralık biber alıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcüleri zaman zaman tek haneli enflasyon hedeflerini dile getirirken, çarşı pazarda vatandaşlar hayat pahalılığından yakınmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre de, hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,67 puan artarak yüzde 51,56'ya yükseldi.

Mecidiyeköy'de vatandaşlara görüşlerini soran ANKA ekibi de enflasyonda düşüş beklentisinin güçlü olmadığını gözledi. Bir vatandaş sorunun yönetimden kaynaklandığını "Türkiye iyi yönetilmiyor. Her şeyi bahane ediyorlar. Ukrayna-Rusya savaşı oldu; orada enflasyon yüzde 15'ken bizde 70'e çıktı. Savaşan onlar; nasıl savaş orayı etkilemiyor da Türkiye'yi etkiliyor. Tuhafıma gidiyor. Şimdi de İran'ı bahane ettiler. Onlar savaşıyor, enflasyın bizde yükseliyor" sözleriyle dile getirdi. Bir vatandaş yarım kilo çilek alamamaktan yakınırken bir başkası, "Eskiden pazara gittim mi, '5 kilo ver, 3 kilo ver', ki bütçem bundan kötüydü. Şimdi 50 liralık biber alıyorum" diye konuştu. Vatandaşların çarşı pazarın son durumuyla ilgili görüşleri şöyle:

"Şimdi de İran'ı bahane ettiler"

"(Gönlümüzce alışverişi) Ne zamandır yapamıyoruz ki bugün de yapalım... Türkiye iyi yönetilmiyor. Her şeyi bahane ediyorlar. Ukrayna-Rusya savaşı oldu; orada enflasyon yüzde 15'ken bizde 70'e çıktı. Savaşan onlar; nasıl savaş orayı etkilemiyor da Türkiye'yi etkiliyor. Tuhafıma gidiyor. Şimdi de İran'ı bahane ettiler. Onlar savaşıyor, enflasyın bizde yükseliyor. Enflasyon sçzle düşmez, icraatla düşer. Üretimi artırmazsanız enflasyonu düşüremezsiniz. Her şeyi dışarıdan alıyorsunuz. Mercimeğin ana vatanı Türkiye, Kanada'dan mercimek getiriyoruz. Nasıl düşsün enflasyon."

"Yiyemiyoruz başımızdakilerin yediğini"

"Her şey ateş pahası. Bir emekli maaşıyla geçiniyorum, bütçem yetişmiyor. Şimdi şöyle bir gezdim baktım fiyatlara. Hiçbir şey almadım. Akşam üstü biraz daha ucuzlarsa...(Enflasyonun düşmesi) çok zor, daha da artmasın yani. Allah emeklinin, asgari ücretliye yardım etsin. Yiyemiyoruz başımızdakilerin yediğini. En azından bir çilek almak isterdim yarım kilo hiç değilse, ama yok. Çok zor yani. Türkiye bitmiş, ağlayanı yok. Ne olacak bu pahalılık, nereye kadar?"

"Eskiden pazara gittim mi, '5 kilo ver, 3 kilo ver', ki bütçem bundan kötüydü. Şimdi 50 liralık biber alıyorum."

"Domates 150 lira, salatalık 80 lira, karpuzun kilosu 100 küsür lira, barbunya çıkmış 500 lira; yani şaha kalkıyoruz. Hiçbir şey düzelmez bu ülkede."

"(Fiyatlar) tabi ki yüksek. Allah alma gücümüzü almasın ama git gide güç azalıyor... Enflasyonun düşeğini hiç zannetmiyorum."

"Fiyatlar çok yüksek. (Hiçbir şey) alamadım, almadan da gideceğim."

"Kaç senedir aynı lafları duyuyoruz ama hiç iyiye gitmiyoruz"

"Kaç senedir aynı lafları duyuyoruz ama hiç iyiye gitmiyoruz. Bence iyiye gitmeyecek, böyle yönetimle gitmeyecek."

"Dün Aydın'daydım. Yarı yarıya fiyatlar fark ediyor. Orada 30-35 liradan yukarı elma yok, burada 75 liranın altında elma yok. Nakliye de yüzde 100 binmez üzerine ama bir şekilde demek ki bu olabiliyor. Artık halci halciye mi ödüyor, arada kaç kişi komisyon alıyor bunu bilemem ama durum bu. Enflasyon da düşmüyor yani. Hürmüz Boğazı olayı 15-20 günden beri, hadi 1 aydan beri olsun, 1 ay önce de aynıydı."

"Belirsiz her şey, karma karışık. Emeklilik yoksullukla geçiyor. Ne yapalım, yine can sağolsun da can da sağ değil. Randevu alamıyorsun, hastaneye gidemiyorsun. Her şey berbat işte."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:18:39.
