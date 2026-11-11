Meclis'te Demokratlar 255 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı - Son Dakika
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Meclis'te Demokratlar 255 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı

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AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı; Demokratlar 255 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı. Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçerken, 13 sandalyede sayım sürüyor.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 255, Cumhuriyetçiler 167 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Buna göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, şu ana kadar 255 sandalye kazanırken; Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı.

Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisi'nde kazananı henüz belli olmayan 13 sandalyeye ilişkin oy sayımı sürüyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA
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