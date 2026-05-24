Medvedev: Ukrayna'nın saldırısına sert yanıt

24.05.2026 11:01
Medvedev, Ukrayna'nın Luhansk'taki okula saldırısına karşı Rusya'nın sert yanıt vereceğini açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Luhansk'taki bir koleje düzenlediği saldırıya Kiev'i vurarak sert karşılık verdiklerini söyledi.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki Starobelsk'teki bir koleje saldırı düzenlemesinin Rusya'nın sert karşılık vermesine neden olduğunu belirtti.

Kiev yönetiminin bu saldırıyı kasıtlı olarak yaptığı görüşünü öne süren Medvedev, saldırıyı yapanların bu eylem karşılığında "Rusya'nın Kiev'e yoğun saldırı düzenlemesini istediklerini" savundu.

Medvedev, "Her şey mavi alevler içinde yansın. Böylece para ve silah istemek daha kolay oluyor. Böylece hırsızlık yapmak daha kolay oluyor. Böylece kendilerini haklı çıkarmaları daha kolay oluyor." dedi.

"Çok daha sert vurmak gerekiyor"

Rusya'nın saldırılarının gelecekte Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesinde seçmenin bir bölümünün halihazırdaki Kiev yönetiminin etrafında kenetlenmesine de yardımcı olabileceği yorumunda bulunan Medvedev, "Peki ne yapmalı? Neonazi rejiminin güçlenmesini tetiklememek için hiç saldırmamak mı? Hayır elbette. Bugün olduğu gibi vurmak, hatta çok daha sert vurmak gerekiyor. Çünkü başkentteki sembollerinin yerinde kalan enkaz ve kül yığınları, düşmanın savaş sancağını kaybetmek kadar moralini bozar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje İHA saldırısı düzenlediği bildirilmiş, saldırı sonucunda 21 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırısının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." demişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, saldırının kaza olamayacağını savunarak, olaya sessiz kalan Batı ülkelerini eleştirmişti.

Kaynak: AA

