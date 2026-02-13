Medya Etiği Kampı Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Medya Etiği Kampı Antalya'da Başladı

Medya Etiği Kampı Antalya\'da Başladı
13.02.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

49 ilden 200 gencin katıldığı Medya Etiği Kampı, Antalya'da başladı ve 17 Şubat'a kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Antalya'da düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" 49 ilden 200 gencin katılımıyla başladı.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya Alaaddin Keykubat Kampı'ndaki programın açılış töreninde, müzik ve şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Antalya Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Ünlü, kampın sloganının "Bir Kardeşlik İklimi" olduğunu belirterek, 49 ilden gençleri kampta buluşturduklarını söyledi.

İletişimin çok önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, "Ama bu gelişimin doğru ellerde, kirli iletişimi engellemek, doğru bilgiye erişebilmek için neler yapmanız gerektiğini, burada kaldığınız sürece işin uzmanlarından, profesyonellerden öğreneceksiniz. Geleceğimiz, daha doğru bilgiye ulaşmamız açısından çok önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen "Kamp+" programı kapsamında "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı"nın düzenlendiğini belirtti.

Katılımcılara sadece teorik değil, medya etiği, kriz ve iletişimle dijital medya uygulamalarında pratik kazanımlar sunulacağını anlatan Uzun, alanında uzman gazeteciler ve akademisyenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerin gençlerin mesleki bakış açılarını güçlendireceğini ifade etti.

Uzun, kampla doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi doğrulama ve dijital ortamlarda sorumlu iletişim kurma konusunda sürdürülebilir farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kamp, 17 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlik, Antalya, Gençlik, Güncel, Kültür, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medya Etiği Kampı Antalya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 23:26:25. #7.11#
SON DAKİKA: Medya Etiği Kampı Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.