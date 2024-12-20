Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı TRT Radyo'da

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TRT Radyoları, "Arkası Yarın" programında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını aktaran yeni bir oyunu dinleyicileriyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Bir Vatan Şairi: Mehmet Akif Ersoy" adlı oyun, yarın ilk bölümüyle TRT Radyo 1'de yayınlanacak.

Yedi bölümden oluşan eser, Ersoy'un hayatındaki dönüm noktalarını, İstiklal Marşı'nı yazma sürecini, Milli Mücadeleye katkısını ve vatan sevgisini anlatacak.

Proje, Mehmet Akif Ersoy'un şairliğinin yanı sıra fedakarlığı ve kararlılığıyla Milli Mücadeleye katkı sağlayan vatansever yönünü tanıma imkanı da sunacak.

Mine Artu Mutlugün tarafından kaleme alınan projenin yönetmen koltuğunda, oyuncu ve yönetmen İskender Bağcılar bulunuyor.

Eserin seslendirme kadrosunda ise Mazlum Kiper, Altan Gördüm, Bora Sivri, Kerem Atabeyoğlu ve Fatih Özkul'un da aralarında bulunduğu önemli isimler yer alıyor.

Yarın saat 9.40'ta TRT Radyo 1'de yayınlanmaya başlayacak oyun, 27 Aralık'ta sona erecek şekilde, her sabah aynı saatte dinlenebilecek.