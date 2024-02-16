Mehmet Öntürk, Hatay'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Mehmet Öntürk, Hatay'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Mehmet Öntürk, Hatay\'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Belen ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, Belen ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlenen programda, vatandaşlarla buluştu. Daha sonra çarşı esnafıyla bir araya gelen Öntürk, projelerini anlatarak seçimde esnafın desteğini istedi. Öntürk'e ziyaretlerine MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve partililer eşlik etti.

16.02.2024 11:13
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Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Belen ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Öntürk, Belen ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlenen programda, vatandaşlarla buluştu.

Daha sonra çarşı esnafıyla bir araya gelen Öntürk, projelerini anlatarak seçimde esnafın desteğini istedi.

Öntürk'e ziyaretlerine MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmet Öntürk, Hatay'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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