Mehmet Şimşek: Cari açık haziranda fazla verdi - Son Dakika
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Mehmet Şimşek: Cari açık haziranda fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayındaki cari açık rakamları ve işsizlik oranlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

13.08.2024 16:11
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haziran ayındaki cari açıkla ilgili, "Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı. TÜİK'in dün açıkladığı işsizlik oranını da paylaşan Şimşek, "Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek, haziran ayı cari açık rakamları ile işsizlik oranlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Şimşek, "İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz" dedi. Bakan Şimşek'in X'ten yaptığı paylaşım şöyle:

"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz.

Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz.

İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz.

Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İş gücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Şimşek: Cari açık haziranda fazla verdi - Son Dakika

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