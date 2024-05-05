Meke Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meke Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Meke Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü, yağışların artmasıyla az miktarda su biriktirmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, Meke Gölü'nü ziyaret ederek doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. İsviçreli turistler Werni Werner ve Gina Werner, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiklerini belirterek, yedi haftadır gezmeye devam ettiklerini ifade etti.

05.05.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yağışların artmasıyla az miktarda su biriktiren Meke Gölü'nü yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Meke Gölü Tepesine tırmanan İsviçreli Werni Werner, AA muhabirine, yolun tırmanış için zorlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Werner, yedi haftadır gezmeye devam ettiklerini belirtti.

Gina Wener ise tırmandıkları tepenin zirvesinde çok güzel çiçekler olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meke Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
23:33 Polisten kaçarken tarlaya uçtular Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı Polisten kaçarken tarlaya uçtular! Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 11:40:34. #1.11#
SON DAKİKA: Meke Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement