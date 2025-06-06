- Mekke'de 1,67 milyon hacı bayram namazı kıldı

MEKKE - Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 hacı, bayram namazını eda etti.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 Müslüman, Arafat Vakfesi tamamlandıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan hacı, bayram namazını kıldı. Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek, Akabe Cemresi'nde 7 taş atacak.