Mekke Yolu Projesi ile Hac Yolculuğu Kolaylaştı

20.04.2026 13:34
Hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan özel uygulama ile rahatça kutsal topraklara ulaşıyor.

Türk hacı adayları bu yıl da "Mekke Yolu" projesi ile İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından kutsal topraklara hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan yetkililerince 2023'te İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesi, hac farizası için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Proje kapsamında, Suudi Arabistan'a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen hacı adayları daha sonra kendilerine ayrılan özel alanda Suudi görevlilerce karşılanıyor.

Suudi Arabistan'da yapılacak pasaport kontrolü ve parmak izi gibi işlemleri İstanbul Havalimanı'nda Suudi yetkililerce tamamlanan hacı adayları, kutsal topraklara gidecekleri uçağa alınıyor.

Proje kapsamında Cidde veya Medine'deki havalimanlarına inen hacı adayları burada pasaport sırasını beklemeden otellerine geçebiliyor.

Hacı adayları uygulamadan memnun

Kutsal topraklara hareket etmeden önce basın mensuplarına konuşan hacı adaylarından Seyit Ahmet Aydoğdu, uygulamanın özellikle yaşlılar için büyük bir kolaylık olduğunu söyledi.

Bursa Mudanya'dan geldiğini belirten Aydoğdu, "Nasipse hacı olacağım. Kutsal topraklara ilk kez gidiyorum. Bu uygulama beni de şaşırttı. Çok büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Medine'ye vardığımızda oradaki süreç kaç saat sürerdi ya da ne kadar zorluklarla karşılaşırdık onu kestirmek zor. Ama şu ana kadar geldiğimiz nokta çok güzel bir uygulama olmuş. Ben 16 yıldır bu anı bekliyorum. Nasip bu seneymiş, mübarek topraklara buradan yol alacağız." ifadesini kullandı.

Eşi ile birlikte hac farizasına giden Berkan Mencik ise "Bu yeni uygulamadan dolayı hem Türkiye'ye hem de Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. Açıkçası çok fazla beklemeyeceğiz, bu da bizim yorulmamamızı sağlayacak hem de bir an önce Medine'ye ulaşmış olacağız. Aynı zamanda grubumuzun en genç hacı adayı olacağız. 6. senemizde çıktı, çok mutluyuz." dedi.

Projenin kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlatan Sümeyra Mencik de çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, hacca gitmek için 6 yıldır beklediklerini anlattı.

Bursa'dan geldiğini aktaran Mencik, "Aslında kendi şehrimizden hareket etmek istedik. İstanbul'a çıkınca yolculuğumuzun biraz uzun süreceğini düşündük. Bu uygulama sayesinde tahminimizden çok daha kısa sürecek. Kutsal topraklara vardığımızda bekleme süremiz çok kısalacak. Allah razı olsun bu uygulamayı düşünen ve yapanlardan." diye konuştu.

Kaynak: AA

