Meksika, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Müzakere Başlatıyor

MEKSİKO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Meksika hükümeti, ABD'nin yeni gümrük vergilerini "haksız" olarak nitelendirerek, iki ülkenin daimi bir ikili çalışma grubu aracılığıyla resmi müzakerelere başladığını duyurdu.

Dışişleri ve ekonomi bakanlıkları tarafından cumartesi günü yapılan ortak açıklamada cuma günü Washington'da Meksika heyeti ile ABD'li yetkililer arasında gerçekleştirilen üst düzey toplantıda Meksika tarafına yeni gümrük tarifelerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bilgisinin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kararın adil olmadığını ve ABD'den farklı düşündüğümüzü açıkça ilettik" ifadelerine yer verildi.

Sınırın her iki yanındaki işletmeleri ve istihdamı korumak üzere harekete geçen iki ülkenin, önemli meseleleri ele almak ve gümrük vergisi uygulamasından kaçınmaya yönelik alternatifler aramak üzere daimi bir ikili çalışma grubu kurma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Çalışma grubunun sınır güvenliği, göç ve su yönetimi gibi konuları da masaya yatıracağı kaydedildi.

Açıklamada, "1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini çözüme kavuşturmak amacıyla, 11 Temmuz itibarıyla bir çalışma alanı oluşturduk. Meksika an itibarıyla müzakere halindedir" ifadelerine yer verildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum cuma günü düzenlediği basın toplantısında gümrük tarifelerine karşı olduklarını bir kez daha vurgulamıştı.

ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'na atıfta bulunan Sheinbaum, "Gümrük vergilerinin çözüm olmadığına inanıyoruz. ABD için bile rekabetin en iyi yolu, bizimle ticaret anlaşmasını güçlendirmektir" dedi.