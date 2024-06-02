Meksika'da Bir Belediye Başkan Adayı Daha Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Bir Belediye Başkan Adayı Daha Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Meksika\'da Bir Belediye Başkan Adayı Daha Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Puebla eyaletinde seçim kampanyası yürüten belediye başkan adayı Jorge Huerta Cabrera, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cabrera'nın yanında bulunan eşi ve yardımcılarından biri de yaralandı. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu olay, Meksika'da son dönemde seçim kampanyaları sırasında gerçekleşen ikinci ölümlü saldırı oldu.

02.06.2024 04:25
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Meksika'nın Puebla eyaletinde, bir belediye başkanı adayı daha seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Eyalete bağlı Izucar de Matamoros kentinde seçim çalışmaları yürüten belediye başkan adayı Jorge Huerta Cabrera, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına maruz kaldı.

Sokak ortasında vurulan Cabrera, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı esnasında Cabrera'nın yanında bulunan eşi ve yardımcılarından biri de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ülkede, 30 Mayıs'ta da Guerrero eyaletinde seçim çalışması yapan Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, destekçileri önünde vurularak öldürülmüştü.

Meksika'da seçmenler, bugün devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanacak.

Kaynak: AA

Puebla, Politika, Güncel, Son Dakika

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