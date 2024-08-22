Meksika'da Glima Kasırgası 3. kategoriye yükseldi - Son Dakika
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Meksika'da Glima Kasırgası 3. kategoriye yükseldi

Meksika'nın Baja California eyaletinin güney ucunda etkili olan Glima Tropikal Fırtınası, 3. kategoride kasırgaya dönüştü. Rüzgarlarının hızı saatte maksimum 185 kilometreye ulaşan kasırganın güçlenmeye devam etmesi bekleniyor.

22.08.2024 15:48
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MEXICO Pasifik Okyanusu'nun doğusunda etkili Glima Tropikal Fırtınası'nın 3. kategoride kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamaya göre, şiddeti "Kategori 3'e" çıkarılarak kasırgaya dönüşen Glima'nın gelecek birkaç gün boyunca karadan uzakta olacağı ve güçlü bir kasırga olarak kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarlarının hızı saatte maksimum 185 kilometreye ulaşan Glima, Meksika'nın Baja California eyaletinin güney ucunun yaklaşık 1649 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Meteoroloji uzmanları, Glima Kasırgası'nın bugün geç saatlerde daha fazla güçlenmesinin mümkün olacağına işaret ederek henüz yürürlükte herhangi bir uyarı bulunmadığını belirtti.

Gilma, 18 Ağustos'ta tropikal fırtına statüsüne yükselmiş ve o zamandan bu yana daha da güçlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da Glima Kasırgası 3. kategoriye yükseldi - Son Dakika

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