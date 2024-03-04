Meksika'da kargo kamyonu ve yolcu minibüsü çarpıştı: 9 ölü

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra otoyolun ulaşımı normale döndü.