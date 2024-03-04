Meksika'da kargo kamyonunun yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada, 9 kişi hayatını kaybetti.
Tamaulipas eyaletine bağlı Victoria-Monterey otoyolunda kargo kamyonu, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Çok sayıda arama kurtarma ekibi kaza mahalline sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Meksika'da kargo kamyonu ve yolcu minibüsü çarpıştı: 9 ölü - Son Dakika
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra otoyolun ulaşımı normale döndü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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