Meksika'da otobüs kazasında 14 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

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MEKSİKO, 29 Nisan (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Malinalco eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Yerel güvenlik sekreterliğinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre kaza Pazar günü sabah saatlerinde Capulin-Chalma karayolunda meydana gelirken, eyalet polisi olay yerine intikal etti.

Açıklamada, "Rapora göre otobüs, Guanajuato eyaletinin San Luis de la Paz kentinden yolcuları taşımaktaydı" ifadesi yer aldı.

Sağlık ekipleri de olay yerine ulaşarak yaralıları hastaneye kaldırdı.