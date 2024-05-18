Meksika'da silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın La Concordia kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti. Belediye başkan adayı Lucero Lopez Maza ve beş kişi saldırıda hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.05.2024 10:49
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MEKSİKO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın La Concordia kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamada, Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde bulunan La Concordia kentinde, aralarında bir belediye başkan adayının da bulunduğu altı kişinin silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.

İlk incelemelere göre, Perşembe günü düzenlenen bir miting sırasında gerçekleşen saldırıda, belediye başkan adayı Lucero Lopez Maza ve beş kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı.

Eyalet savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua

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