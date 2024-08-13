Meksika'da uyuşturucu karteli liderleri hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Meksika'da uyuşturucu karteli liderleri hakkında soruşturma başlatıldı

Meksika Başsavcılığı, uyuşturucu karteli Sinaola'nın liderleri Ismael Zambada Garcia ve Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez hakkında vatana ihanet başta olmak üzere çeşitli suçlardan soruşturma başlattığını duyurdu.

13.08.2024 11:36
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MEXICO Meksika, uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ve "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez hakkında vatana ihanet başta olmak üzere, çeşitli suçlardan soruşturma başlattı.

Meksika Başsavcılığı ABD'de yakalanan ve mahkeme karşısına çıkarılan uyuşturucu karteli Sinaola üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Sinaola üyelerine yasa dışı uçuş yapmak, havaalanlarını yasa dışı kullanmak, göçmen kaçakçılığı, gümrük ihlalleri, adam kaçırma ve vatana ihanet gibi bir dizi suçlamaların yöneltildiği kaydedildi.

Obrador iddiaları reddetti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, partisinin kartelle bağlantısı olduğuna dair iddiaları reddetti.

Sinaloa Valisi Ruben Rocha'nın kartel ile ilişkisini reddeden Obrador, ayrıca Rocha'nın kartel kurucusu El Mayo ile görüştüğüne dair çıkan iddiaların da asılsız olduğunu ifade etti.

Rocha ise El Mayo'nun Texas'ta tutuklanmasından önce bir araya gelmeye hazırlandıklarına ilişkin iddiaları reddederek "El Mayo'nun ABD'de gözaltına alındığı gün orada değildim." dedi.

25 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da, Meksikalı Sinaloa isimli uyuşturucu kartelinin liderlerinden "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Garcia, 27 Temmuz'da federal mahkemede hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı.

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin elebaşlarından 28 yaşındaki Ovidio Guzman, Şubat 2023'te Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde operasyonla gözaltına alınmış, eylülde ABD'ye iade edilmişti.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yıl temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Meksika'da 2001 ve 2015'te iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA

Joaquin Guzman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da uyuşturucu karteli liderleri hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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