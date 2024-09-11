Meksika'da Yargı Reformu Onaylandı - Son Dakika
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Meksika'da Yargı Reformu Onaylandı

Meksika'da Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, göstericilerin senatoyu basmasının ardından onaylandı. Reform, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngörüyor.

11.09.2024 15:48
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MEXICO Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformu, göstericilerin senatoyu basmasının ardından onaylandı.

Meksika'da yargı reformu, yüzlerce göstericinin güvenlik güçlerini aşıp senato binasına girmesine rağmen oylamaya sunuldu.

Ülkedeki hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören reform, senatoda 41'e karşı 86 oyla kabul edildi.

Mevcut yargı sisteminde yapılan bu büyük değişikliğin yasalaşması için ülkedeki 32 eyaletin en az 17'si tarafından onaylanması gerekiyor.

Reformun Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Meksika'da hakimler, 22 Ağustos'ta, Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlatmış, bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirilmişti.

Yargı reformu

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Yargı Reformu Onaylandı - Son Dakika

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