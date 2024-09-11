Meksika'da Yargı Reformu Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'da Yargı Reformu Protesto Edildi

Meksika'da yüksek mahkeme yargıçlarının halk tarafından seçilmesini öngören yargı reformu oylamasında halk oylamanın yapıldığı senatoyu bastı, oturum yarıda kesildi.

11.09.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Meksika'da yargı reformu oylamasında halk Senato'yu bastı

MEXİCO CİTY - Meksika'da yüksek mahkeme yargıçlarının halk tarafından seçilmesini öngören yargı reformu oylamasında halk oylamanın yapıldığı senatoyu bastı, oturum yarıda kesildi.

Meksika Senatosu, yargıçların halk tarafından seçilmesini ve bir dizi değişiklik öngören yargı paketi reformunu oylamak üzere toplandı. Gece saatlerinde yapılan oylamada muhalif milletvekillerinden birinin karar değiştirerek yargı reformunda oy kullanmasıyla anayasal değişiklik için gerekli üçte ikilik çoğunluk sağlanmış oldu. Görev süresi 30 Eylül'de sona erecek olan Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador tarafından sunulan yargı paketi 41 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylama protestoları da beraberinde getirdi. Oylamanın ardından halk senatoyu bastı. Senato binasına giren yargı reformu karşıtları kapıları tekmeledi. Oturumun yapıldığı salona giren eylemciler senatörlere karşı "vatan haini" sloganlar attı. Oturum eylemler nedeniyle yarıda kesildi.

Yargı reformunu destekleyenler, yargıçların halka karşı sorumlu hale geleceğini savunurken yargı reformu karşıtları ise ülkenin kontrol ve denge sisteminin zayıflayacağını ve iktidardaki Morena Partisi'nin gücünü arttıracağını ifade ediyor.

Yargıçların halk tarafından seçilmesini öngörüyor

Meksika'da genellikle başkan tarafından aday gösterilen Yüksek Mahkeme yargıçlarının Senato tarafından onaylanması gerekmektedir. Yargı reformu, bir yargı komisyonu tarafından seçilen Yüksek Mahkeme yargıçlarının halk tarafından seçilmesi, yargıçların görev süresinin 12 yıla düşürülmesi, görev deneyiminin ise 10 yıldan 5 yıla çekilmesi yüksek mahkeme yargıcı sayısının 11'den 9'a indirilmesi gibi değişiklikler öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Yargı Reformu Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da Yargı Reformu Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement