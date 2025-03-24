Meksika'daki Minibüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'daki Minibüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs alev alarak orman yangınına yol açtı. Olayla ilgili ön soruşturmada mekanik arıza belirtildi.

24.03.2025 13:12
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- Meksika'daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi öldü, minibüsün alev alması orman yangınına yol açtı.

Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırındaki Nuevo Leon eyaletine bağlı Santiago kasabasında bir minibüs uçuruma yuvarlandı. Minibüsün yaklaşık 120 metre yükseklikten düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle minibüsün alev alması orman yangınına yol açtı. Yangını söndürmek için bölgeye helikopter sevk edildi.

Santiago Belediye Başkanı David de la Pena, ön soruşturmaya göre kazanın araçtaki mekanik bir arızadan kaynaklandığını söyledi.

Meksika'nın güneydoğusundaki Oaxaca eyaletinde 11 Mart'ta en az 40 yolcu taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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