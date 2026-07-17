Meksika'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Meksika'dan Trump'a Tepki

Meksika\'dan Trump\'a Tepki
17.07.2026 14:40
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Sheinbaum, göçmen gözaltı uygulamasına karşı çıkarak insan haklarına saygı çağrısı yaptı.

MEKSİKO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın son talimatıyla kısa süre önce trafik denetimlerinde göçmenlerin gözaltına alınması uygulamasına yeniden başlanmasına karşı olduklarını söyledi.

Sheinbaum perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, an itibarıyla Trump ile planlanmış herhangi bir yüz yüze ya da telefon görüşmesinin bulunmamasına karşın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin operasyonlarında ve gözaltı merkezlerinde 10'un üzerinde Meksika vatandaşının hayatını kaybetmesini uygun bir zamanda gündeme getireceğini ifade etti.

Göçmenlerin insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Sheinbaum, sabıka kaydı bulunan kişiler ile göçmenlik statülerine ilişkin idari sorunlar yaşayan kişilerin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Suç işleyen kişinin bunun yasal sonuçlarına katlanması gerektiğini dile getiren Sheinbaum, düzensiz göçmenlik statüsünün ise suç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Sheinbaum, göçmenlikle ilgili gerekçelerle gerçekleştirilen sınır dışı işlemlerinin, insan haklarına saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında kaçmaya çalışırken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Meksika vatandaşının kimliğinin tespit edildiğini doğrulayan Sheinbaum, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Sheinbaum, Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco'nun, ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ronald Johnson ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diğer yetkilileriyle Meksika'nın konuya ilişkin hukuki girişimleri ve bu girişimlerin gerekçeleri hakkında görüştüğünü de ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Meksika'dan Trump'a Tepki - Son Dakika

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