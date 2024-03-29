Meksika Devlet Başkanı, Arjantin Devlet Başkanı'nın Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika Devlet Başkanı, Arjantin Devlet Başkanı'nın Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik kullandığı 'katil terörist' sözlerine sert tepki gösterdi. Obrador, Milei'yi eleştirerek, Arjantin halkının böyle birine oy vermesini anlamadığını belirtti. Eski Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Milei'nin sözlerini reddetti ve Petro'ya destek verdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise Obrador ve Fernandez'e teşekkür etti ve Latin Amerika'nın birlik projesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

29.03.2024 06:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik "katil terörist" sözlerini kullanan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye "sert" tepki gösterdi.

Obrador, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Milei, ona muhafazakar sağcı dediğim için bana 'cahil' olduğumu söyledi. Bu doğrudur. Bu kadar zeki olan Arjantinlilerin, halkı küçümseyen ve memleketlisi Francisco'yu (Papa) 'komünist' ve 'şeytanın temsilcisi' olmakla suçlamaya cüret eden birine oy vermiş olmasını halen anlamış değilim. Şimdiye kadar tanıdığım ya da duyduğum en Hristiyan Papa ve yoksulların savunucusu." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı X'ten Petro'ya destek veren eski Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Milei'nin sözlerini eleştirdi.

Fernandez, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik bu çirkin ifadeleri esefle karşılıyor ve kategorik olarak reddediyorum. Cumhurbaşkanı Petro ile dayanışma içerisindeyim. Kendi halkı tarafından meşru olarak seçilen ve Latin Amerika çapında lider olarak bilinen bir cumhurbaşkanı hakkında böyle aşağılayıcı sözler sarf edilmesini kabul edilemez buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise kendisini destekleyen Obrador'a ve Fernandez'e X hesabından teşekkür etti.

Petro, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Milei'nin, Latin Amerika entegrasyon projesini yok etmeye ya da en azından geciktirmeye çalıştığına inanıyorum. Bugün Arjantin halkı acı çekiyor ve yoksulluk artıyor. Milei, 30 yıl öncesi neoliberal politikaları tekrarlamaya çalışıyor ve bu başarısızlığın göstergesi olabilir. Neoliberalizmin iklim krizini nasıl da kötüleştirdiğini görüyoruz. Bizi yok olmanın eşiğine getirmiş bir tezi yeniden uygulamaya çalışıyor. Bu konuları tartışması gereken Arjantin halkıdır. Hakaretlere rağmen Latin Amerika ve Karayipler'in çeşitlilik ve birlik projesine sahip çıkmalıyız."

Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez." sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Arjantin, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, Arjantin Devlet Başkanı'nın Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Küçükçekmece'de fabrika yangını
    07:00 Küçükçekmece'de fabrika yangını

    Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İplik üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olabileceği iddia ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

  • Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu
    04:47 Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu

    Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleri, Başkan Atay'a desteklerini açıkladı ve teşekkür etti.

  • Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti
    04:37 Brezilya ve Fransa, Venezuela'da adil bir seçim süreci talep etti

    Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela'da düzenlenecek devlet başkanı seçimiyle ilgili adil bir seçim süreci yürütülmesini istedi. Lula da Silva, muhalefet adayının dışlanmasını eleştirirken Macron, muhalif adayların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.


00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:50 Güney Afrika’da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 07:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı, Arjantin Devlet Başkanı'nın Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement