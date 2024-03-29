Meksika Devlet Başkanı, Arjantin Devlet Başkanı'nın Kolombiya Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik "katil terörist" sözlerini kullanan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye "sert" tepki gösterdi.

Obrador, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Milei, ona muhafazakar sağcı dediğim için bana 'cahil' olduğumu söyledi. Bu doğrudur. Bu kadar zeki olan Arjantinlilerin, halkı küçümseyen ve memleketlisi Francisco'yu (Papa) 'komünist' ve 'şeytanın temsilcisi' olmakla suçlamaya cüret eden birine oy vermiş olmasını halen anlamış değilim. Şimdiye kadar tanıdığım ya da duyduğum en Hristiyan Papa ve yoksulların savunucusu." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı X'ten Petro'ya destek veren eski Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Milei'nin sözlerini eleştirdi.

Fernandez, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik bu çirkin ifadeleri esefle karşılıyor ve kategorik olarak reddediyorum. Cumhurbaşkanı Petro ile dayanışma içerisindeyim. Kendi halkı tarafından meşru olarak seçilen ve Latin Amerika çapında lider olarak bilinen bir cumhurbaşkanı hakkında böyle aşağılayıcı sözler sarf edilmesini kabul edilemez buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise kendisini destekleyen Obrador'a ve Fernandez'e X hesabından teşekkür etti.

Petro, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Milei'nin, Latin Amerika entegrasyon projesini yok etmeye ya da en azından geciktirmeye çalıştığına inanıyorum. Bugün Arjantin halkı acı çekiyor ve yoksulluk artıyor. Milei, 30 yıl öncesi neoliberal politikaları tekrarlamaya çalışıyor ve bu başarısızlığın göstergesi olabilir. Neoliberalizmin iklim krizini nasıl da kötüleştirdiğini görüyoruz. Bizi yok olmanın eşiğine getirmiş bir tezi yeniden uygulamaya çalışıyor. Bu konuları tartışması gereken Arjantin halkıdır. Hakaretlere rağmen Latin Amerika ve Karayipler'in çeşitlilik ve birlik projesine sahip çıkmalıyız."

Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez." sözlerini kullanmıştı.