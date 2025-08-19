Meksika Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışıyor

MEKSİKO, 19 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, enerji bağımsızlığını artırmanın ve ABD'ye olan enerji bağımlılığını azaltmanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

Sheinbaum pazartesi günkü basın toplantısında ABD'den aldıkları "çok ucuz" doğalgaza büyük ölçüde bağımlı olduklarını belirterek, enerji bağımsızlığına yönelik adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.

Bazılarının geçerlilik süresi "20 yıla kadar çıkan" ithalat sözleşmelerinin bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, bu sözleşmelerin hemen feshedilemeyeceği uyarısında bulundu.

Sheinbaum, devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un bir çalışma grubu kurduğunu da sözlerine ekledi. Sheinbaum, Meksika Petrol Enstitüsü tarafından koordine edilen bu çalışma grubunun, "enerji bağımsızlığını güçlendirme yollarını bulmak" üzere çevreye daha az zarar veren seçenekleri araştıracağını kaydetti.

Nihai kararların "halkın görüşüne sunulması" gerektiğini belirten Sheinbaum, ulusal üretimi çeşitlendirmek üzere çöp depolama alanları ve biyokütle gibi alternatif metan kaynaklarını da incelediklerini ifade etti.