Meksika, Trump'ın Gümrük Vergileri İçin Toplandı

MEKSİKO, 3 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirmeyi planladığı yüksek gümrük vergilerini görüşmek üzere pazartesi günü ekonomi ekibiyle bir araya geldi.

Trump, çarşamba gününden itibaren çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükselteceklerini duyurmuştu.

Sheinbaum, günlük basın toplantısında Trump'ın duyurusuyla ilgili ayrıntıları bekleyeceklerini ve duruma göre güncel bilgi vereceklerini söyledi.

Meksika, mart ayından bu yana ülkeye ayrıcalıklı muamele edilmesini sağlamak ve çelik ve alüminyuma uygulanacak yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak üzere ABD ile görüşmelerde bulunuyor.