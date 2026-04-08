Melek Mosso Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

08.04.2026 12:28
Melek Mosso, gözaltında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti ve yasal yollara başvuracağını duyurdu.

(İSTANBUL) Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alınan ve akşam saatlerinde serbest bırakılan sanatçı Melek Mosso açıklama yaptı. Konutunda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını, bulunan ilaçların ise doktoru tarafından tedavi için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlar olduğunu vurgulayan Mosso, "Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır" dedi. Sanatçı Mustafa Ceceli de "Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" iddiasıyla yürütülen operasyonlara dün sabah bir yenisi eklenmiş, aralarında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli'nin de bulunduğu 9 isme yönelik gözaltı işleminin gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

Gözaltındaki isimlerden İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından savcılık tarafından, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla hakimlikçe serbest bırakıldı. Hakimlik Melek Mosso'yu ise hiçbir tedbir uygulamadan serbest bıraktı.

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Melek Mosso, dün sabah konutunda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını, bulunan ilaçların ise doktoru tarafından tedavi için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlar olduğunu vurguladı. Mosso, şunları söyledi:

"Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir"

"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir. Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır."

"Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Jandarma Komutanlığı'na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."

"Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim"

Sanatçı Mustafa Ceceli de videolu bir açıklama yaptı. Ceceli, açıklamasında "Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim"

Kaynak: ANKA

