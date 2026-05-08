Melendiz Çayı Taştı, Ağaçlar Su İçinde Kaldı

AKSARAY'da son yağışlarla birlikte debisi yükselen Melendiz Çayı taşınca, bitişikteki mesire alanındaki ağaçlar su içinde kaldı.

İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda kuraklığın yaşandığı Aksaray'da bu yıl yağışların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi sonucu özellikle Mamasın Barajı'nı besleyen Melendiz Çayı'nın debisi arttı. Çay taşınca bitişiğinde bulunan mesire alanındaki ağaçlar su içinde kaldı. Melendiz Çayı'nın geçtiği bölgedeki Doğantarla Köyü Muhtarı Fatih Kara, "Melendiz Çayı'nda 12-13 yıl önceki su seviyelerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yaşanan yağışlar hem tarım hem de su kaynakları açısından umut verdi. Köyümüzde su seviyenin ciddi şekilde artması sonrası kuşlarda gelmeye başladı. Bölgeye piknik yapmaya gelenler ise mesire alanı ve ağaçlar su altında kalınca bölgenin fotosunu çekti. Kurak geçen yıllarda yağmur duasına çıkmıştık. Beklenen yağışların gelmesinin ardından şimdi ise şükür duasına çıkacağız. Yağışların devam etmesini temenni ederek su kaynaklarının yeniden canlanmasının hem doğaya hem de köylülerimize moral oldu" dedi.