CHP\'li Öztürkmen: "Melih Gökçek hakkındaki 23 inceleme raporu nasıl sümen altı edildi?"

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Parti ayrımı yapılmadan nerede yanlış bir iş varsa üzerine gidilmelidir. Ancak yolsuzluğa batmış AKP'li belediyeler ve başkanları korunurken, onların kapısından dahi geçilmezken sadece CHP'li belediyelere çullanılması, yargı tarafsızlığının geldiği noktayı göstermektedir. Melih Gökçek'i hesaba çekmeyen kimse 'yolsuzlukla mücadele ediyoruz' diyemez. Tarafsız yargıdan bahsedenler şunun yanıtı vermelidir: Melih Gökçek hakkındaki 23 inceleme raporu nasıl sümen altı edildi?" dedi.

Öztürkmen, yaptığı yazılı açıklamada, hakkındaki sayısız inceleme raporu ve suç duyurusuna rağmen hakim karşısına çıkartılmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in hâlâ topluma "ahlak dersi" verdiğini ifade etti.

Geçen aylarda TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vererek, 2000-2026 yılları arasındaki 26 yıllık dönemde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında kaç inceleme raporu hazırlandığını, bu raporlar doğrultusunda kaç soruşturma açıldığını sorduğunu bildiren Öztürkmen, soru önergesine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den "eksik de olsa" yanıt geldiğini belirtti.

Yanıtta, "2000-2026 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında 4483 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde toplam 44 ön incelemenin mevcut olduğu, bu ön incelemeler neticesinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında 23 ön inceleme raporunun düzenlendiği ve raporların gereği için ilgili mercilere intikal ettirildiği anlaşılmıştır" denildiğini aktaran Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Milyonlarca liralık kamu zararına neden olan Ankapark vakası başta olmak üzere, belediyedeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin 23 inceleme raporu hazırlanmasına rağmen Melih Gökçek tek bir ceza almadı. Üstelik sadece müfettişlerce hazırlanan raporlar değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmesinin ardından Gökçek hakkında savcılıklara 97 dosya verdi. 'Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal' suçlamasıyla yapılan bu şikâyetler de sonuçsuz kaldı. Kimi dosyalar savcılıklarda takipsizlik kararlarıyla kapatılırken, kimileriyle ilgili dönemin İçişleri Bakanları'nca soruşturma izni dahi verilmedi.

"GÖKÇEK'İN KAYIP ROBOTU"

Bir örnek daha hatırlatmak isterim. Geçen yıl belgesiyle açıklamıştım... Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde belediye kasasından kendi robotunu yaptırdığını duyurmuştum. Gökçek taklit edilerek yaptırılan ve konuşan robota 2014'ün aralık ayında KDV hariç 127 bin lira, o günkü kur ile 87 bin 500 dolar ödendiğini faturasıyla ortaya koymuştum. Robotun bugünkü güncel değeri tam 4 milyon 130 bin lira. Ancak bu robot 12 yıldır kayıp. Robotun akıbetinin ne olduğu, Gökçek'in evine mi götürdüğü, yoksa beğenmeyip çöpe mi attırdığı belli değil. Yani Gökçek'in robot hevesi için belediye kasasından 4 milyon 130 bin lira çöpe atıldı ve hesabı sorulmadı.

"23 DOSYA NASIL SÜMEN ALTI EDİLDİ?"

Parti ayrımı yapılmadan nerede yanlış bir iş varsa üzerine gidilmelidir. Ancak yolsuzluğa batmış AKP'li belediyeler ve başkanları korunurken, onların kapısından dahi geçilmezken sadece CHP'li belediyelere çullanılması, yargı tarafsızlığının geldiği noktayı göstermektedir. Melih Gökçek'i hesaba çekmeyen kimse 'yolsuzlukla mücadele ediyoruz' diyemez. Tarafsız yargıdan bahsedenler şunun yanıtı vermelidir: Melih Gökçek hakkındaki 23 inceleme raporu nasıl sümen altı edildi?"