CHP'den Gökçek'in "Adaylık" İddiasına Yanıt: "Ciddi Teklif Olsaydı Giderdik Makamına ya da Genel Merkeze Çağırırdık"
CHP'den Gökçek'in "Adaylık" İddiasına Yanıt: "Ciddi Teklif Olsaydı Giderdik Makamına ya da Genel Merkeze Çağırırdık"

11.03.2026 12:48  Güncelleme: 13:45
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Deniz Baykal'ın 2009 yılında kendisini CHP'den aday yapmak istediği yönündeki açıklamalarına CHP'den sert yanıtlar geldi. Eski CHP milletvekilleri, Gökçek'in iddialarının gerçekle ilgisi olmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP'den, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Baykal 2009 yılında beni CHP'den belediye başkanı yapmak istedi. Aracısı da Mehmet Sevigen" açıklamalarına yanıt geldi. Mehmet Sevigen, "Deniz Bey'le Melih Bey'in arası iyidir. Havaalanında karşılaştık. Melih üzülüyordu, Deniz Bey 'Oğlum ne üzüyorsun kendini. Olmazsan gelirsin bizden aday olursun' dedi. Tam hatırlayamıyorum. Biz de oradaydık. Enstantane olaydı. Büyütülecek bir olay değil ama büyütüldü. Ciddi teklif olsaydı giderdik makamına ya da genel merkeze çağırırdık" dedi. Levent Gök ise "Gökçek'in gündeme gelmek için bu yaptığı çok saygısızca" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gazeteci Sinan Burhan'ın Youtube kanalında " Deniz Baykal, 2009 yılında beni CHP'den belediye başkanı yapmak istedi. Aracısı da Mehmet Sevigen. En az iki, üç sefer yüzüme 'Melih sen çok iyi, başarılı bir belediye başkanısın. Sağın solun laflarına aldırma' demiştir. Böyle birisidir. Ben Baykal'ı severim o da beni severdi" dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Gökçek'in iddialarına ilişkin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın kendisine adaylık önerdiği şeklinde bir yalan söylemiş. Böyle bir teklifi bizler duymadığımız gibi, görüştüğüm oğlu Ataç Baykal'da bu durumun söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Gökçek'in gündeme gelmek için bu yaptığı çok saygısızca" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gökçek ile havalaanında karşılaştıklarını belirterek, resmi bir teklif yapılmadığını söyledi. Sevigen şöyle konuştu:

"Melih o zamanlar partiden dışlanmıştı, aday yapılmayacaktı gibi haberler çıkıyordu. Ortada kalmıştı partiyle kavga etmişti. Deniz Bey'le de Melih Bey'in arası iyidir. Biz havaalanında karşılaştık. Melih üzülüyordu, Deniz Bey 'Oğlum ne üzüyorsun kendini. Olmazsan gelirsin bizden aday olursun' dedi. Tam hatırlayamıyorum, biz de oradaydık. Resmi bir teklif olsa o MYK'dan PM'den çıkacak... Enstantane olaydı. Büyütülecek bir olay değil ama Melih bunu büyüttü, sonra Sinan, sonra Şaban derken büyütüldü. Ciddi teklif olsaydı giderdik makamına ya da genel merkeze çağırırdık. Deniz Bey böyle şeyleri sever, açılımları maçılımları... Sinan Aygün'e o zaman ciddi teklif ettik. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif ettik. Melih'le de Deniz Bey'in karşılaşması havaalanında olmuştur. Olayın gerçekleşmesi doğru ama içeriğinde resmiyete binen bir şey yoktu."

Kaynak: ANKA

