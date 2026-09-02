Melih Gökçek, kayıt dışı para aktarımı soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada, Gökçek'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da savcılıkta ifade verecek.
ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, önceki gün tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Melih Gökçek de 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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