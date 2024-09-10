Başkan Palancıoğlu'ndan Çocuklara Müjde - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan Çocuklara Müjde

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının futbol sahası isteğini yerine getireceğini açıkladı. Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de park yapılacağını müjdeledi.

10.09.2024 13:48
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı Mahallesi'nde kendisinden futbol sahası talebinde bulunan çocukları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de mahalle sakinleri için park yapılacağının da müjdesini verdi.

Futbol sahası ve parkın yapılacağı alanı inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Palancıoğlu, çocukların heyecan ve sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Kaynak: AA

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