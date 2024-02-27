Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlarla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti.
Mahalle ziyaretinde vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"5 yıl hızlı geçti ama hizmetlerle dolu yıllarımız oldu. Hem pandemi hem deprem yaşadık. Melikgazi Belediyesi olarak zorluklara rağmen hizmetlerimiz devam etti. Ayrıca deprem bölgelerine yardımlarımızı da sürekli devam ettirdik. 58 mahallemizde bir emek bir hizmetimiz mutlaka var. İlçemize 21 okul, 15 sağlık ocağı, 15 sosyal tesis, 15 kütüphane, 270 yeni park yaptık. Bizler sizlerin emrindeyiz. Taleplerinizi ve yapılmasını istediklerinizi bize hızlıca 0530 253 9191 numaralı telefon üzerinden Hhatsapp ile bildirebilirsiniz."
Ziyarette, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de yer aldı.
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