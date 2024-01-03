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Melikgazi Belediyesi 5 Yılda 16 Tarihi Eseri Gün Yüzüne Çıkardı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi 5 Yılda 16 Tarihi Eseri Gün Yüzüne Çıkardı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede 5 yılda 16 tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını belirtti. Palancıoğlu, tarihi eserlere sahip çıktıklarını ve bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Gön Han'ın Kayseri'nin sosyal ve kültürel mekanlarından biri olacağını söyleyen Palancıoğlu, ayrıca Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Gesi ve şehir merkezindeki çeşmelerin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmalarının da son aşamaya geldiğini ve tarihimize sahip çıkmanın önemini vurgulayan Palancıoğlu, gelecek nesillere bu değerleri aktarmak ve anlatmak için çalıştıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi 5 Yılda 16 Tarihi Eseri Gün Yüzüne Çıkardı
03.01.2024 - 16:47,
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede 5 yılda 16 tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, tarihi eserlere sahip çıktıklarını, bu yöndeki çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Tarihi Gön Han'daki restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası Kayseri'nin sosyal ve kültürel mekanlarından birisi olacak. Restorasyon yaptığımız çalışma sadece burası değil. Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Gesi ve şehir merkezindeki çeşmelerimiz gibi birçok yerin restorasyonunu yaptık. Gön Han gibi çok büyük restorasyonlardan bir tanesi de Köşk Medrese'nin restorasyonu. Medresenin restorasyon çalışmasında son aşamaya geldik, peyzajına geçtik. Dolayısıyla tarihimize sahip çıkarak, gelecek nesillere bu değerleri aktarmak ve anlatmak son derece önemli. 5 yılda 16 tarihi eseri gün yüzüne çıkardık."

Kaynak: AA
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