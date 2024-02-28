Melikgazi Belediyesi, 5 yıllık projelerini masaya yatırdı

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yılda uygulayacakları projeleri ekibiyle masaya yatırdıklarını belirtti.

Palancıoğlu yazılı açıklamasında, 2019-2024 arasında Türkiye'de en fazla yatırım yapan, borcu olmayan, Melikgazi'yi örnek ilçe yapacak birçok projeye imza attıklarını aktardı.

Okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphane, cami, park gibi birçok fiziki alanı Melikgazi'ye kazandırdıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce ağaç diktik, her mahallemize dokunduk. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl boyunca mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi Türkiye'de referans olduğumuz en başarılı kentsel dönüşüm projelerini yapmaya devam edeceğiz. Bu dönem çok daha farklı alanlarda, yelpazeyi genişleterek kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi'nin yeni yapacağı çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."